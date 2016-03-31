ЦППК начнет брать на работу крепких мужчин-контролеров

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

ЦППК намерена принимать на работу мужчин крепкого телосложения. Им предстоит работать контролерами в пригородных электричках, сообщает Агентство "Москва".

"Если контролерами будут работать высокие сильные мужчины, а не женщины, как у нас сейчас, то зачем им будет нужен сотрудник ЧОП? Они сами смогут постоять за себя", – рассказал директор по операционной деятельности компании-перевозчика Владимир Козлов.

В настоящее время контролеров-кассиров сопровождают сотрудники общественной организации "Офицеры России".

Стоит отметить, что не так давно в одном из пригородных поездов произошел инцидент с участием сотрудников ЦППК. Утром 8 марта при проверке билетов в электричке, следовавшей по маршруту "Фрязево – Москва", у контролеров произошел конфликт с мужчиной, не оплатившим проезд. По данным пресс-службы перевозчика, пассажир никак не реагировал на просьбы оплатить билет или покинуть поезд и вел съемку на планшет.

Конфликт перерос в настоящую потасовку, охранники отобрали у мужчины планшет. Несколько СМИ опубликовали снятое во время происшествия видео.

В ЦППК отметили, что на станции "Кусково" все участники происшествия обратились в полицию, где молодому человеку вернули его гаджет. Однако в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сказали m24.ru, что подобных обращений в полицию зарегистрировано не было.