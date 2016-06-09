На МКЖД появятся зарядки для гаджетов и упаковщики для зонтов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На инфраструктуре Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) появятся зарядки для гаджетов, зеркала, деревья в кадках и упаковщики для зонтов. Об этом на "Метрофесте" рассказал начальник службы формирования ТПУ Московского метрополитена Михаил Головешкин, сообщает Агентство "Москва".

"По итогам голосования в "Активном гражданине" гражданами наиболее востребованными оказались такие сервисы, как Wi-Fi, зарядки для гаджетов, зеркала, деревья в кадках, упаковщики для зонтов и другое. По просьбам пассажиров мы установим эти сервисы на МКЖД", – рассказал он.

Головешкин отметил, что также востребованными оказались скамейки, вендинговые аппараты и банкоматы. Он добавил, что если пассажирам понадобятся другие сервисы, их пожелания будут учтены.

Сейчас завершаются работы по строительству инфраструктуры МКЖД, мостов и путепроводов. Тестовый запуск поездов на втором кольце запланирован на середину июля, а для пассажиров железная дорога откроется в сентябре.

Первый участок второго кольца метро

Протяженность Малого кольца составит 54 километра. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Весь подвижной состав планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.

На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Для оплаты проезда будут действительны все городские билеты и льготы, а пересадки между метро и МКЖД будут бесплатными для пассажиров.