Аудиогиды на двух языках появятся в Останкинской башне

Фото: ТАСС/Мария Лысцева

Аудиогиды для туристов на русском и английском языках станут доступны для посетителей Останкинской телебашни в мае 2017 года, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Башня празднует свое 50-летие, и запуск новой услуги приурочен к юбилею.

Аудиогид расскажет посетителям об истории строительства сооружения, а также об объектах, которые видны на панораме столицы, открывающейся со смотровой площадки. Вместе с гидом посетители смогут использовать специальную карту, где основные достопримечательности будут выделены электронными метками. Их можно будет отсканировать с помощью аудиогида и запустить рассказ о выбранном месте или здании. Всего на карте будет представлено свыше 20 достопримечательностей Москвы.

Взять в аренду аудиогид можно будет в павильоне "Сувениры" экскурсионного бюро или в сувенирном киоске Останкинской телебашни. После экскурсии карту посетители смогут оставить себе.

Посетители также смогут пользоваться еще одной площадкой в башне на высоте 85 метров. С мая 2017 года гостей впервые пустят осматривать внутреннее устройство сооружения. На площадке продемонстрируют, какую роль в устойчивости башни играют стальные тросы общей длиной 35 километров.