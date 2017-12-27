Блогер Владимир Раевский – о своем канале на YouTube и любимых улицах города

Фото: из личного архива Владимира Раевского

Ведущий телеканала "Москва 24" Владимир Раевский в этом году получил награду "ТЭФИ-Регион" за передачу "Сделано в Москве": проект стал лауреатом в номинации "Лучшая просветительская программа". Сейчас Раевский начал вести и YouTube-канал, где интернет-аудитория может посмотреть самые смешные и необычные эпизоды из его передачи. Также там есть вырезанные ляпы, ошибки в кадре и эксклюзивные кадры со съемок. О том, что еще можно увидеть на канале Владимира Раевского, читайте в его интервью порталу Москва 24.

– Почему Вы решили открыть собственный YouTube-канал? Это попытка найти новую аудиторию или дань прогрессу? И почему именно сейчас?

– Да ну ладно вам! Просто уже стыдно, что YouTube-канала до сих пор нет. Мы ведь делаем такие программы, которые можно и сейчас посмотреть, и через две недели – большинству описываемых нами московских феноменов уже порядочно лет. И выпуски про докторскую колбасу, роман "12 стульев", улицу Тверскую и Патриаршие пруды замечательно пересматриваются и перепоказываются даже спустя годы после первого эфира. Мы будем рады представить их нашей интернет-аудитории. И, конечно, мы приготовим еще кучу всего, кроме того что показывают по телевизору.



– По вашему мнению, какой аудитории больше всего интересны краеведческие передачи о Москве?

– Не думаю, что погрешу против истины, если скажу, что они могут быть интересны всем. Тут ведь вот какая штука. Большая часть нашего дня в городе состоит из рутины: мы идем на работу, до метро, из школы, в магазин. Даже гуляем иногда по одним и тем же маршрутам, просто потому что красиво или пешеходная зона, или кафе рядом. Чем больше мы знаем о городе, тем объемнее и мощнее кажутся нам все эти привычные места. Вот здесь русские модные художники в начале века придумали матрешку, вот здесь на Патриарших, где гуляют с колясками и без, пасли коз для московского патриарха, сюда приехал Джо Дассен и пил шампанское из пепельниц, а какой-нибудь район Беляево – вовсе не какой-нибудь, а почти кандидат на включение в список ЮНЕСКО.

Фото: из личного архива Владимира Раевского

– Будут ли отличаться выпуски программы на YouTube от тех, которые выходят на канале "Москва 24"?

– И нет, и да! Мы будем выкладывать как премьерные выпуски, так и невошедшие сцены, смешные случаи на съемках, вопли ведущего в кадре и прочее.





– Какие бывают сложности при подготовке передачи?

– Сложности в основном две: мероприятия и усиление. Это у ФСО и ФСБ такие словечки. Так, камеру со штатива убираем, снимать сегодня нельзя. Почему? Потому что проводятся мероприятия. У нас усиление.

– Самый забавный момент, который произошел во время подготовки какого-либо выпуска?

– Мы хотели показать эпизод, как Ленин говорил своему водителю Степану Гилю: чего вы едете так, что перед каждой курицей реверанс делаете? Мы попросили привезти живую курицу и отпустили ее гулять под стенами Кремля на Васильевском спуске, а я бегал вокруг нее и делал реверанс. А потом бегал за ней и пытался поймать, потому что, если бы нас увидели офицеры ФСО, начались бы мероприятия, а потом последовало бы усиление.





– Ваше любимое место в Москве − историческое и современное?

– Пречистенка и Остоженка. Когда-то эти улицы слились в счастливом имени Престиженка, а нынешние места были объявлены “золотой милей”. Теперь владельцы квадратных миль живут в Лондоне, улицы по вечерам пустеют, можно прохаживаться и смотреть на Шехтеля и Кекушева без грохота из ресторанов.

Фото: из личного архива Владимира Раевского

– Что пожелаете своим зрителям в новому году?

– Запомните этот город таким, каким вы видите его сейчас, ведь скоро он снова изменится навсегда. С Новым годом!