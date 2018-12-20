Встречайте Новый год вместе с телеканалом Москва 24

Каждый год телеканал Москва 24 традиционно встречает Новый год на улицах города, устраивая яркий праздничный концерт для москвичей и гостей столицы.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

2019 год не станет исключением – 22 декабря в 18:30 на катке в Новопушкинском сквере гости услышат любимые новогодние мелодии в новой драйвовой рок-обработке Сергея Мазаева и Алёны Долбик. Поддержат веселое танцевальное настроение ледовое шоу московских фигуристов и сказочные фьёки, а также ведущие телеканала Иван Распопов и Алина Гилёва.

А главное, пропустить праздничный концерт просто невозможно, ведь его будут транслировать на телеканале Москва 24 в новогоднюю ночь.

Встречайте Новый год с новым настроением и новой музыкой!