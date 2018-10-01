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Москва 24

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Город

1 ноября, 00:06

Новые штрафы для водителей и дачников: что изменилось с 1 ноября

город общество

С ноября водителей начнут штрафовать за летнюю резину, на Ямайку можно будет полететь без визы аж на три месяца, а в Подмосковье власти жестко возьмутся за борьбу с борщевиком. О важных изменениях, которые ждут нас с этого месяца, читайте в материале портала Москва 24.

Штраф за летнюю резину зимой

Фото: depositphotos/wastesoul

Кое-что для водителей: с 11 ноября вступают в силу новые поправки в ПДД. В частности, нововведения запрещают владельцам легковых и грузовых автомобилей передвигаться на летней резине в период с декабря по февраль включительно.

Поправки в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" также запрещают ставить зимние шины не на все колеса. Плюс – запрещено ставить шины с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора. Запрет касается и использования разных моделей шин, даже если их параметры совпадают.

Штрафы за борщевик на участке

Фото: depositphotos/Argument

С 1 ноября в Московской области начнут штрафовать владельцев участков, которые заросли борщевиком. Для физических лиц штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, а вот юридические лица должны будут заплатить от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Борщевик Сосновского выделяет ядовитый сок, который может вызвать сильные химические ожоги. Программу по борьбе с этим растением начали реализовывать в Московской области в этом году, уже обработано более 33 тысяч гектаров. Для сравнения, это больше площади Мальты.

Режим работы автобусов до мемориальных комплексов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько автобусов Москвы изменят режим работы. Кроме того, на одном из маршрутов добавилась остановка, а другой продлили до МКАД. Более подробную информацию можно найти в материале на нашем портале.

Новые декларации по ЕНВД

Фото: depositphotos/luckybusiness

Для предпринимателей, работающих по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), с 1 ноября – обновленная декларация. До этого в ней нельзя было учитывать расходы на ККТ (контрольно-кассовая техника), каждая из которых стоит от 15 тысяч рублей. Налоговая советовала в этом случае составлять отдельную пояснительную записку, теперь же можно будет просто указать этот расход в декларации и получить соответствующий вычет.

Госзакупки для малого бизнеса

Фото: depositphotos/stockasso

С 1 ноября вступает в силу требование для органов власти, не связанных с обороной, осуществлять госзакупки малого объема через единый портал. Для учреждений культуры, спортивных и образовательных организаций, а также для муниципалитетов малый объем означает сумму до 400 тысяч рублей. Для медицинских учреждений это закупка до 100 тысяч рублей.

Сам портал начал работать еще летом, но в тестовом режиме, теперь же его использование станет для госорганизаций обязательным. Портал призван дать возможность малому и среднему бизнесу получать новые заказы, а государству найти оптимальное предложение под свои нужды.

Изменение правил охраны труда в строительстве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С 1 ноября вступает в силу соответствующий приказ Минтруда. Это новая редакция предыдущего приказа, в которой убрали лишние термины, некоторые противоречия, а также включили несколько новых пунктов. Теперь стало проще разрабатывать инструкции по охране труда, кроме этого работодатель обязан остановить работу при возникновении на стройплощадке условий, угрожающих жизни и здоровью сотрудников (раньше было достаточно уведомить их об опасности). Кроме этого, внесено еще несколько изменений по улучшению бытовых условий и защищенности во время работы.

Ямайка на 90 дней без визы

Фото: depositphotos/ankamonika

Приятная новость для тех, кто собрался в отпуск: с 26 ноября туристы из России смогут отдыхать на Ямайке три месяца без получения визы (ранее безвизовый режим действовал только 30 дней). Речь идет именно о поездках с целью туризма или образования, рабочих визитов это не касается.

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