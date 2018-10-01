Новые штрафы для водителей и дачников: что изменилось с 1 ноября

С ноября водителей начнут штрафовать за летнюю резину, на Ямайку можно будет полететь без визы аж на три месяца, а в Подмосковье власти жестко возьмутся за борьбу с борщевиком. О важных изменениях, которые ждут нас с этого месяца, читайте в материале портала Москва 24.
Штраф за летнюю резину зимой
Кое-что для водителей: с 11 ноября вступают в силу новые поправки в ПДД. В частности, нововведения запрещают владельцам легковых и грузовых автомобилей передвигаться на летней резине в период с декабря по февраль включительно.
Поправки в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" также запрещают ставить зимние шины не на все колеса. Плюс – запрещено ставить шины с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора. Запрет касается и использования разных моделей шин, даже если их параметры совпадают.
Штрафы за борщевик на участке
С 1 ноября в Московской области начнут штрафовать владельцев участков, которые заросли борщевиком. Для физических лиц штраф составит от двух до пяти тысяч рублей, а вот юридические лица должны будут заплатить от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.
Борщевик Сосновского выделяет ядовитый сок, который может вызвать сильные химические ожоги. Программу по борьбе с этим растением начали реализовывать в Московской области в этом году, уже обработано более 33 тысяч гектаров. Для сравнения, это больше площади Мальты.
Режим работы автобусов до мемориальных комплексов Москвы
Несколько автобусов Москвы изменят режим работы. Кроме того, на одном из маршрутов добавилась остановка, а другой продлили до МКАД. Более подробную информацию можно найти в материале на нашем портале.
Новые декларации по ЕНВД
Для предпринимателей, работающих по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), с 1 ноября – обновленная декларация. До этого в ней нельзя было учитывать расходы на ККТ (контрольно-кассовая техника), каждая из которых стоит от 15 тысяч рублей. Налоговая советовала в этом случае составлять отдельную пояснительную записку, теперь же можно будет просто указать этот расход в декларации и получить соответствующий вычет.
Госзакупки для малого бизнеса
С 1 ноября вступает в силу требование для органов власти, не связанных с обороной, осуществлять госзакупки малого объема через единый портал. Для учреждений культуры, спортивных и образовательных организаций, а также для муниципалитетов малый объем означает сумму до 400 тысяч рублей. Для медицинских учреждений это закупка до 100 тысяч рублей.
Сам портал начал работать еще летом, но в тестовом режиме, теперь же его использование станет для госорганизаций обязательным. Портал призван дать возможность малому и среднему бизнесу получать новые заказы, а государству найти оптимальное предложение под свои нужды.
Изменение правил охраны труда в строительстве
С 1 ноября вступает в силу соответствующий приказ Минтруда. Это новая редакция предыдущего приказа, в которой убрали лишние термины, некоторые противоречия, а также включили несколько новых пунктов. Теперь стало проще разрабатывать инструкции по охране труда, кроме этого работодатель обязан остановить работу при возникновении на стройплощадке условий, угрожающих жизни и здоровью сотрудников (раньше было достаточно уведомить их об опасности). Кроме этого, внесено еще несколько изменений по улучшению бытовых условий и защищенности во время работы.
Ямайка на 90 дней без визы
Приятная новость для тех, кто собрался в отпуск: с 26 ноября туристы из России смогут отдыхать на Ямайке три месяца без получения визы (ранее безвизовый режим действовал только 30 дней). Речь идет именно о поездках с целью туризма или образования, рабочих визитов это не касается.