Трое российских альпинистов погибли в районе пика Ленина в Киргизии

В горах Киргизии погибли три российских альпиниста

В районе пика Ленина в Киргизии погибли трое российских альпинистов. Трагедия произошла еще 30 июля, сообщается на сайте Альпклуба МАИ.

"На спуске с вершины "4810 - пик Одесса" погибла связка Паша Марковских, Илья Поселяничев, Сергей Шпиз", - говорится в сообщении клуба.

По информации "Интерфакса", тела альпинистов были эвакуированы на вертолетах Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии. На сайте Федерации альпинизма России также отмечается, что "тела ребят эвакуировали в морг города Ош. Идет оформление документов на репатриацию. Ориентировочно в четверг доставят в Москву".

В свою очередь представитель Генштаба Киргизии рассказал, что вертолеты ведомства были также задействованы для эвакуации тела польского альпиниста, погибшего в Баткенской области.

Высота пика Ленина составляет выше семи тысяч метров. Он находится в системе Памир, на границе Киргизии и Таджикистана. Первое восхождение на него совершили в 1928 году. За историю покорения пика Ленина не раз бывали случаи массовой гибели альпинистов. Например, в 1990 году под лавиной, накрывшей альпинистский лагерь на высоте 5300 метров, погибли 43 человека.