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11 июля 2014, 16:55

Герб и флаг Москвы запретят показывать в порнофильмах

герб Москвы порнофильмы флаг Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные герб и флаг запретят использовать в продукции эротического и порнографического содержания. Таким образом, символику города исключат из порнофильмов и эротических брошюр, это следует из документа, который имеется в распоряжении M24.ru.

С соответствующей инициативой выступил департамент культурного наследия столицы. Чиновники предлагают запретить использовать столичную геральдику в ряде материалов, содержащих насилие и жестокость, а также продукции эротического и порнографического содержания.

Кроме того, символика не должна связываться с использованием нецензурных слов и расистских выражений.

Также герб и флаг запретят наносить на дорогах, тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках. А предпринимателям, если они желают использовать в наименовании юридических лиц словесные символы города, придется проходить процедуру согласования названия с Геральдическим советом Москвы.

Обращение можно будет подать в свободной форме.Оно должно содержать информацию о планируемом наименовании юридического лица, а также сведения о нахождении и целях деятельности компании. На согласование отводится 30 календарных дней с момента поступления сообщения.

Примечательно, что гимн Москвы предписывается исполнять без искажений музыки и текста, а герб наносить на предметы только с эталонным изображением.

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