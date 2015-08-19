Глава Мосгаза: любой наш сотрудник несет пожизненную ответственность за работу

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Любой сотрудник Мосгаза несет пожизненную ответственность за свою работу, заявил в ходе пресс-конференции глава компании Гасан Гасангаджиев.

"Любой работник Мосгаза несет пожизненную ответственность за свою работу. Все материалы проходят стопроцентную проверку качества в нашей лаборатории. Проверяем ультразвуком, на разрыв, трение и другие силовые испытания. При реконструкции мы вырезаем кусочек трубы и испытываем его", – сказал он.

Также он отметил, что все программы для диспетчерской, которая управляет сетями газораспределения, делали силами программистов Мосгаза, ее открытие позволило управлять многими узлами дистанционно.

Так сократился объем транспорта, разгрузились дороги и уменьшилось время реакции на вызов: раньше от звонка об утечке газа до перекрытия уходило порядка 2,5 часа, сейчас – около 1,5 минуты.

Кроме того, в структуре Мосгаза есть "спецназ" для ликвидации повреждений газопровода. Это восемь машин: штабная и аварийные. Одна едет к запирающему устройству на газораспределительной станции, остальные к местам утечки.

"Мы прибываем на место раньше МЧС. Решение получило поддержку города, и теперь аварийно-спасательные бригады работают в зоне поражения. Сотрудники могут даже оказать медпомощь пострадавшим", – добавил Гасангаджиев.

Глава Мосгаза также рассказал о лаборатории, которую "Мосгаз" создал специально для контроля качества материалов, с которыми работает.

"Безопасность для нас – самое главное. Специально для контроля качества используемых нами материалов мы создали суперсовременную лабораторию для контроля за качество, поступающих к нам материалов. Мы не верим не даже сами себе, перепроверяем каждую цифру.

Если мы что-то находим, мы требуем у поставщика подтверждения сертификата качества, если же он не в состоянии его предоставить, он забирает всю свою партию. Такие случаи уже были", – заявил Гасангаджиев.

Добавим, что Мосгаз обеспечивает работу Вечного огня, ежемесячно проходят мероприятия по его обслуживанию и поддержанию его работоспособности. Компания также принимала участие в организации и проведении эстафеты Вечного огня к 70-летию Победы.