Из Москвы с начала года выдворены более тысячи нелегальных мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала 2013 года из столицы за нарушения миграционного законодательства были выдворены больше тысячи иностранных работников-нелегалов.

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления охраны общественного порядка главка МВД по Москве Вячеслав Козлов.

Он отметил, что в неделю при помощи ФМС выдворяется от 80 до 100 человек, причем процесс осложняется запросами в консульства стран, откуда приехали мигранты, а также установлением личности гастарбайтеров.

Также Козлов рассказал о том, что в Москве не хватает мест для содержания нелегалов. "Всего 400 мест на город, а в настоящее время надо не менее тысячи". К слову, увеличение количества мест поддержала ФМС и правительство Москвы.