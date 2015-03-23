Гаражи на юге и юго-западе столицы построят позже намеченного срока

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московская градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) продлила сроки строительства трех гаражных комплексов на юге и юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Так, капитальный гараж на пересечении Тропаревской и Никулинской улиц сдадут только к концу октября 2016 года. Его готовность сейчас составляет 61 процент. Общая площадь объекта должна составить около 27 тысяч квадратных метров.

Также власти продлили срок строительства многоэтажного гаража-стоянки в промзоне "Орлово" до 1 ноября 2017 года. Паркинг сможет вместить более тысячи машин.

До конца 2018 года должно завершиться строительство подземного гаража на Старобитцевской улице. Инвестор предложил внести изменения в проект гаража и построить надземный многофункциональный комплекс с магазинами, спортзалами, а также кафе и организациями бытового обслуживания. ГЗК поддержала инициативу. Общая площадь нового объекта составит около 27 тысяч квадратных метров, а гараж сможет вместить не менее 400 машин.

Отметим, в 2015 году в центре Москвы планируется построить и оборудовать парковки почти для 8 тысяч машин. Всего планировалось построить 9,4 тысячи парковочных мест, часть из них уже ввели в эксплуатацию.

Подземная парковка на 225 мест появится в театре "Геликон-Опера. Под малой сценой Театра имени Вахтангова разместится стоянка для 91 автомобиля. Парковки оборудуют под патологоанатомическим корпусом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и монастырской гостиницей Покровской женской обители.

Гараж для 77 машин планирует построить ООО "Астон Мартин Москва" в Шмитовском проезде. Кроме того, в марте в ЦАО должны обустроить 18 плоскостных парковок, в том числе возле парка МУЗЕОН.