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Общество

27 августа 2014, 18:56

В шести школах столицы тестируется система электронных учебников

гаджеты школы образование Исаак Калина электронные учебники инновации новые технологии семейная и молодёжная политика

Фото:m24.ru/ Михаил Сипко

Система электронных учебников в столице отрабатывается на базе шести школ. По информации пресс-службы департамента образования, о тестировании новой системы заявил 27 августа на пресс-конференции глава департамента Исаак Калина.

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Речь идет не просто об электронных версиях существующих учебных пособий. Электронный учебник – целый комплекс, сочетающий текст, видео, фотографии и лабораторные работы и позволяющий педагогам проверять задания, проставляя оценки сразу в электронный журнал и дневник.

Если данная система будет успешно реализована в шести столичных школах, ее распространят на большее количество учебных заведений. "Главное, чтобы в ходе апробации появлялись продукты, интересные нашим школам", – отметил Исаак Калина.

Инновации в школах Москвы

Школьные инновации

Как уже сообщало M24.ru, московских школьников в новом году ждут разнообразные инновации: от введения пятидневки до родительских собраний в онлайн-режиме. Подробнее о школьных нововведениях можно прочесть здесь.

Выступая на общегородском педсовете накануне учебного года, Сергей Собянин отметил, что благодаря сотрудничеству с ведущими IT-корпорациями на базе 20 школ создана система новых технологий обучения. Российская столица уже вышла на первое место в мире по количеству компьютеров и ноутбуков в школах.

Ранее M24.ru уже сообщало, что 49 московских школ отобраны для создания ИТ-классов, в которых ученики смогут получать самую современную подготовку в области информационных технологий.


Руководитель департамента образования в своем выступлении коснулся и других вопросов, в частности, процесса создания университетских классов в московских школах. Так называемую сеть предуниверситарий планируется расширить, отбирая вузы, которые действительно стремятся подготовить школьников к получению высшего образования. Высшая школа экономики уже открыла 20 классов в 16 школах города. МИФИ и Московский физико-технический университет планируют открыть в средних учебных заведениях физико-технические классы, Московский медицинский университет может стать куратором медицинских классов.

Другой масштабный процесс – формирование многопрофильных образовательных комплексов – уже практически завершен. По словам Исаака Калины, школам, которые в будущем захотят войти в состав комплексов, придется доказывать целесообразность и эффективность данного действия.

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