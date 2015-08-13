Samsung представила два новых смартфона из линейки Galaxy

Фото: ТАСС/Teresa Dapp
Компания Samsung презентовала в Нью-Йорке два новых смартфона из линейки Galaxy. Речь идет о новинках Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge Plus, передает ТАСС.
Оба смартфона имеют экран размером 5,7 дюйма с разрешением 1440 на 2560 пикселей. Гаджеты оснащены 16-мегапиксельными основными и 5-мегапиксельными фронтальными камерами
Дисплей смартфона Galaxy S6 Edge Plus, являющегося усовершенствованной версией флагманского аппарата компании, обладает специальными закругленными краями. По словам представителей Samsung, экран новинки позволяет передавать более насыщенные и контрастные цвета, потребляя при этом меньше энергии.
Ссылки по теме
Аппараты работают на базе восьмиядерного процессора Samsung LSI Exynos 7420 под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Смартфоны также получили по 4 гигабайта оперативной памяти и встроенные аккумуляторы с увеличенным объемом для более продолжительного времени работы.
Продажи Galaxy S6 Edge Plus в России начнутся в сентябре этого года. Модели с 32 и 64 гигабайтами встроенной памяти будут доступны в черном, белом, золотистом и серебристом вариантах. О начале продаж Galaxy Note 5 на территории России пока не сообщается.
В США обе новинки можно будет купить начиная с 21 августа.