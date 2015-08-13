Samsung представила два новых смартфона из линейки Galaxy

Фото: ТАСС/Teresa Dapp

Компания Samsung презентовала в Нью-Йорке два новых смартфона из линейки Galaxy. Речь идет о новинках Galaxy Note 5 и Galaxy S6 Edge Plus, передает ТАСС.

Оба смартфона имеют экран размером 5,7 дюйма с разрешением 1440 на 2560 пикселей. Гаджеты оснащены 16-мегапиксельными основными и 5-мегапиксельными фронтальными камерами

Дисплей смартфона Galaxy S6 Edge Plus, являющегося усовершенствованной версией флагманского аппарата компании, обладает специальными закругленными краями. По словам представителей Samsung, экран новинки позволяет передавать более насыщенные и контрастные цвета, потребляя при этом меньше энергии.

Аппараты работают на базе восьмиядерного процессора Samsung LSI Exynos 7420 под управлением операционной системы Android 5.1 Lollipop. Смартфоны также получили по 4 гигабайта оперативной памяти и встроенные аккумуляторы с увеличенным объемом для более продолжительного времени работы.

Продажи Galaxy S6 Edge Plus в России начнутся в сентябре этого года. Модели с 32 и 64 гигабайтами встроенной памяти будут доступны в черном, белом, золотистом и серебристом вариантах. О начале продаж Galaxy Note 5 на территории России пока не сообщается.

В США обе новинки можно будет купить начиная с 21 августа.