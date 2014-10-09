Робот-мюзикл покажут на площадке "Горбушкин двор"

Фото: m24.ru

Фестиваль технологий, разработок и достижений человечества "Дни будущего" пройдет с 25 октября по 9 ноября на площадке техномолла "Горбушкин двор". Посетители смогут потанцевать и пообщаться с трехметровым роботом Роботроном, оценят новые гаджеты, узнают об искусственном интеллекте.

Изюминкой фестиваля станет показ робот-мюзикла, который сопровождается световыми эффектами. Герои двадцатиминутной театральной постановки – роботы Нао и Титан.

"Они запрограммированы таким образом, что со стороны кажется, будто роботы делают все самостоятельно, без вмешательства человека - танцуют, примеряют платья. Одним словом, утраивают перформанс", - отметили организаторы.

В дни фестиваля презентуют шлем виртуальной реальности с широким полем зрения Oculus Rift, проведут мастер-классы.

Также запланированы дискуссии с участием ученых и научные лекции от Олега Купервассера, Ивана Купцова, Антона Михайлова, Дениса Елисеева и Глеба Маркова.