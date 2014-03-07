Google Glass научили распознавать радость и замешательство

Фото: emotient.com

Для очков Google Glass разработали приложение Sentiment Analysis, определяющее эмоции на лицах людей, находящихся в поле зрения владельца очков. Разработкой занималась американская компания Emotient.

Как говорится на официальном сайте компании, приложение использует встроенную в очки камеру, затем обрабатывает полученные снимки и анализирует положение мимических мышц на лицах людей.

Новый гаджет может отличить несколько видов эмоций, среди которых "базовые" и "сложные". К базовым эмоциям, по мнения разработчиков, относятся радость и страх, а к сложным - разочарование и замешательство.

Кроме определения эмоций приложению под силу определить пол человека. А в ближайшем будущем Sentiment Analysis сможет устанавливать примерный возраст и этническую принадлежность людей.

Сейчас программа проходит закрытое тестирование. Разработчики уверены, что основной сферой применения Sentiment Analysis станет розничная торговля. Так, с помощью этой программы продавцы будут узнавать мнение покупателей о своем товаре.

Напомним, очки Google Glass появились в 2013 году. Они позволяют делать фотоснимки и создавать видеоролики в буквальном смысле "на ходу", а также отображают различную информацию на экране напротив правого глаза.