Московский "Спартак" проиграл на выезде пермскому "Амкару"

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В матче шестого тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" уступил в Перми местному "Амкару" - 0:2.

Хозяева поля распечатали ворота Артема Реброва в самой концовке первого тайма - отличился Игорь Киреев. Во второй половине игры "Спартак" счет сравнять не сумел, а за семь минут до финального свистка "Амкар" благодаря голу Пеева установил окончательный результат.

В итоге подопечные Мурата Якина потерпели второе поражение в сезоне и занимают на данный момент третье место в турнирной таблице Чемпионата России. В следующем туре 15 сентября москвичи на новом стадионе "Открытие Арена" сыграют с "Торпедо".