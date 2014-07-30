Матчи ЦСКА и "Локомотива" в первом туре перенесены на вечер из-за жары

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Матчи первого тура Российской футбольной Премьер-лиги ЦСКА - "Торпедо" и "Локомотив" - "Краснодар" перенесены на вечернее время из-за аномальной жары в столичном регионе. Об этом сообщается на официальных сайтах армейцев и "железнодорожников".

Начало обеих встреч перенесено с 13.30 на 21.30.

Даты проведения матчей остались неизменны. ЦСКА сыграет с вернувшимся в Премьер-лигу "Торпедо" 2 августа, а "Локомотив" примет на своем стадионе "Краснодар" на следующий день.

Как сообщалось ранее, в ближайшую неделю смена погоды в столице не ожидается. По предварительным расчетам, жара может продлится до конца первой декады августа. Погода будет не только знойной, но у сухой. Отмечается, что этот июль в столице может оказаться самым сухим месяцем за всю историю наблюдений.