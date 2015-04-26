Форма поиска по сайту

26 апреля 2015, 15:30

Спорт

Гол Промеса принес "Спартаку" победу над "Рубином"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" в матче 25-го тура Российской футбольной Премьер-лиги обыграл на своем поле казанский "Рубин". Поединок, проходивший на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 1:0 в пользу "красно-белых".

Первый тайм встречи прошел с территориальным преимуществом столичной команды. Однако острых моментов практически не было. Так, выделить можно только опасные удары Кротова и Промеса.

Гости в свою очередь больше внимания уделяли обороне и ничем опасным у ворот Реброва не отметились.

Вторая половина игры проходила в похожем ключе, но уже в дополнительное время удача улыбнулась подопечным Мурата Якина. Вышедший на замену Юра Мовсисян сделал скидку на ход Промесу, голландец вошел в штрафную, обыграл двух защитник и мощно пробил в верхний угол.

Таким образом, "Спартак" одерживает вторую победу подряд и набирает 42 очка. Девятикратные чемпионы занимают шестую строчку в турнирной таблице, однако отстают от идущего третьим ЦСКА на пять баллов.

