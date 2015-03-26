ФИФА опубликовала презентационные ролики российских городов к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международная федерация футбола (ФИФА) разместила презентационные ролики российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Матч-открытие, полуфинал и финал ЧМ-2018 состоятся на столичном стадионе "Лужники" в Москве. Санкт-Петербург примет матч за третье место.

Сборная России по футболу автоматически квалифицируется на домашний мундиаль, как страна-хозяйка первенства.

[html] [/html]

Остальные ролики можно посмотреть на официальном канале ФИФА на Youtube.