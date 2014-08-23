Московский "Спартак" на выезде оказался сильнее "Уфы"

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 5-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" на выезде сломил сопротивление "Уфы" - 2:1.

Подопечные Мурата Якина забили оба мяча в первом тайме. На 26-й минуте Комбаров выполнил угловой, Хурадо затылком скинул мяч на дальнюю штангу, где расторопней всех оказался Артем Дзюба. Через 8 минут нападающий "красно-белых" записал на свой счет еще один гол. Промес навесил в штрафную, а форвард без особо сопротивления защитников замкнул передачу партнера по команде.

Отметим, что Дзюба оформляет уже третий дубль в нынешнем сезоне и с 6 голами возглавляет гонку бомбардиров.

На 74-й минуте хозяева поля один мяч отыграли - Диего Карлос после ошибки Яковлева выскочил на ворота Реброва и пробил мимо вратаря. Однако сравнять счет дебютанту Премьер-лиги все-таки не удалось.

Таким образом, "Спартак" набирает 12 очков и сравнивается по этому показателю с лидером чемпионата России - петербургским "Зенитом". При этом у "сине-бело-голубых" есть игра в запасе.