Хомуха войдет в тренерский штаб сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха должен войти в тренерский штаб национальной команды России. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, сообщает "Р-Спорт".

"Уже решено, что это будет отечественный тренер. Мы с Никитой Павловичем (Симоняном) готовим предложения. Система тренерского штаба будет одна. Ваш тренер (Дмитрий Хомуха) должен входить в штаб (главной) национальной команды", – заявил Мутко на встрече с футболистами юношеской сборной, прошедшей в среду в здании Минспорта.

14 июля было объявлено о разрыве контракта с итальянским тренером сборной России Фабио Капелло. Имя нового главного тренера национальной команды станет известно до конца июля.

Напомним, на завершившемся в воскресенье чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет сборная России дошла до финала, где уступила команде Испании со счетом 0:2.

Два года назад эта же сборная под руководством Хомухи выиграла первенство Европы среди юношей не старше 17 лет.

До этого россиянам лишь раз удавалось пробиться в финальную стадию турнира, который проводится в данном формате с 2002 года. В 2007 году сборная РФ стала худшей из восьми представленных команд, добившись одной ничьей и дважды уступив.