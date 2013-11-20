Под солнцем Бразилии: кто поедет на Чемпионат мира по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 21 ноября станет известен последний участник Чемпионата мира по футболу 2014 года. Однако с большой долей вероятности можно сказать, что этой командой станет сборная Уругвая, которая выиграла первый матч у Иордании в гостях со счетом 5:0. Об участниках предстоящего мундиаля в Бразилии – в материале M24.ru.

Для российских болельщиков главным событием на мундиале станет участие в нем нашей сборной впервые за 12 лет. Конечно, российская команда далеко не главный претендент на победу в турнире, несмотря на выход из своей отборочной группы с первого места. Но при сочетании нескольких условий (хорошая форма игроков, удачная жеребьевка, тренерский "гений" Фабио Капелло) россиянам вполне по силам забраться очень высоко.

Стоит обратить внимание на команды, выигравшие путевку на Чемпионат мира на самом флажке – в стыковых матчах. Одним из самых интересных стало противостояние сборных Франции и Украины. Соседи России сделали неплохой задел в первом матче, обыграв подопечных Дидье Дешама 2:0. Но на переполненном "Стад де Франс" украинцы не сдюжили – мячи Сахо и Бензема, а также автогол Гусева похоронили надежды "жовто-блакитных".

Также в ночь на 20 ноября участниками чемпионата стали команды Португалии, Греции, Хорватии и Алжира. Отметим, что Криштиану Роналду и компания лишили поездки на турнир сборную Швеции, в составе которой играет один из самых харизматичных игроков мирового футбола – Златан Ибрагимович.

Уверенно из своих отборочных групп вышли сборные Германии, Нидерландов, Италии, Бельгии и Испании. Первые две команды показали практически идеальный результат, одержав победы в 9 матчах из 10. Вместе с испанцами и итальянцами они традиционно являются главными фаворитами чемпионата.

Пару слов стоит сказать о действующих чемпионах мира и Европы. Гегемония испанской сборной пришлась на расцвет "барселонского" футбола, против которого соперники не могли найти "противоядия". Сейчас же испанский футбол не выглядит столь монолитно. Но это не отменяет того факта, что сборная Испании – один из главных фаворитов турнира.

От Европы на чемпионат мира также поедут Босния и Герцеговина, неожиданно занявшая первое место в своей группе, Англия и Швейцария. Среди неудачников отборочного турнира обращают на себя внимания сборные Чехии и Турции, которые неожиданно не смогли занять даже вторые места в группах.

Из "старушки" Европы перемещаемся в теплую Южную Америку, где за путевки на мундиаль сражались 9 команд. Главный фаворит отборочного турнира - сборная Аргентины - предсказуемо заняла первое место. Вместе с командой Лионеля Месси в соседнюю Бразилию напрямую попали Колумбия, Чили и Эквадор. Занявшая пятое место и участвующая в стыковых матчах сборная Уругвая может не попасть на Чемпионат мира только чудом, как уже было упомянуто выше.

Наделать много шума на мировом первенстве по силам чилийцам, у которых подобрался очень крепкий и играющий состав. Ведомые Алексисом Санчесом и звездой "Ювентуса" Артуро Видалем, сборная Чили должна попортить нервы любому сопернику. Ну и, конечно, аргентинец Лионель Месси, выигравший на клубном уровне все, что только можно, мечтает поднять над головой Кубок мира ФИФА. Добавим, что в 2010 году на последнем мундиале в ЮАР Мессии выступил намного хуже того, чего от него привыкли ждать болельщики.

Отметим, что сборная Бразилии не участвовала в отборочном турнире, так как является хозяйкой мирового первенства. Пентакампеоны традиционно - одни из главных претендентов на победу на домашнем турнире. Да и состав у них подобрался как всегда звездный: Неймар, Халк, Робиньо, Дани Алвес и многие другие. Тем более, после победы в 2002 году бразильцы на двух мировых первенствах даже не попадали в четверку сильнейших

Из азиатского региона на чемпионат мира отправятся сборные Японии, Ирана, Республики Корея, которая недавно проиграла россиянам в товарищеском матче - 1:2, и Австралии. Выход одной из них в плей-офф чемпионата мира станет огромной сенсацией, поэтому ждать подвигов от этих четырех сборных не стоит. В 2006 году Австралия стала одним из сюрпризов мундиаля, но главный залог той удачи – тренер Гус Хиддинк – давно не возглавляет сборную.

Удачного выступления можно ждать от команд африканского континента – Нигерии, Кот-д'Ивуара, Камеруна, Ганы, Алжира. Конечно, вряд ли сюрприз преподнесут алжирцы, но при удачном жребии выйти из группы кому-нибудь из африканских команд вполне по силам. Прежде всего, это касается ивуарийцев, ведомых капитаном Дидье Дрогба, которому помогают футболисты из России – "армеец" Сейду Думбия и "махачкалинец" Ласина Траоре.

Традиционно от Северной Америки на Чемпионат мира поедет сборная США, уверенно занявшая в отборочной группе первое место. Однако обращает на себя внимание третье место команды Гондураса, которые заставили участвовать сборную Мексики в стыковых матчах с Новой Зеландией. Это препятствие на пути в Бразилию мексиканцы преодолели без видимых проблем, разгромив по сумме двух матчей новозеландцев со счетом 9:3.

Уже 6 декабря пройдет жеребьевка, на которой определится состав групп финального турнира Чемпионата мира по футболу. А с 12 июня по 13 июля 2014 года весь мир обратит взор на солнечную Бразилию, где в течение месяца пройдет главное футбольное событие четырехлетия.

