Юношеская сборная России по футболу завоевала серебро на чемпионате Европы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Молодежная сборная России по футболу проиграла в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет соперникам из Испании, передает "Интерфакс".

Воскресная встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:0. На 39 минуте в ворота российской команды забил мяч Борха Майораль, автором второго гола был Матиас Лейва.

Напомним, на групповом этапе сборная России обыграла испанцев со счетом 3:1.

Юношеский ЧЕ-2015 по футболу проходил в Греции.

Возглавляет сборную России Дмитрий Хомуха. Под его руководством российская команда два года назад выиграла ЧЕ среди игроков не старше 17 лет в Словакии.

В чемпионате 2015 года участвовали те же спортсмены, из 18 членов сборной 12 – участвовали в победоносном турнире. Костяк команды составляют москвичи – 11 футболистов представляют столичные клубы.