Матч "Алания" — "Динамо" завершился дракой

Футболисты столичного "Динамо" проиграли "Алании"

Во Владикавказе столичное "Динамо" проиграло местной "Алании" со счетом 0:1. Единственный гол на 71-й минуте забил венгерский форвард Томаш Прискин.

В конце игры произошла драка, участие в которой приняли не только футболисты, но представители тренерского штаба, и зрители, передает канал "Москва 24".

В результате игра была остановлена на 7 минут, главный арбитр удалил с поля игроков двух игроков у каждой из команд.

"Напомним, "Алания" покинет премьер-лигу по окончании текущего сезона, а "Динамо" ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Перед последним туром подопечные Петреску делят 6-е место с казанским Рубином".