Федеральный канал НТВ покажет 30 матчей чемпионата России по футболу

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Федеральный телеканал НТВ будет транслировать центральные матчи чемпионата России по футболу в сезоне-2014/15. По информации "Чемпионат.ком", НТВ покажет 30 игр Премьер-лиги.

При этом руководство НТВ против того, чтобы показывать матчи трех туров, запланированных на середину недели. В качестве компенсации канал покажет сразу по два матча.

В стартовом туре сезона НТВ точно будет транслировать матч между "Локомотивом" и "Краснодаром".

Ранее сообщалось, что телеканал НТВ готов отказаться от показа поединков чемпионата России по футболу. Заинтересованность в трансляциях матчей Премьер-лиги после этого выразила ВГТРК, однако в компании отметили, что никаких переговоров по этому поводу еще не велось.