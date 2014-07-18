"Спартак" подтвердил переход полузащитника Романа Широкова

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Полузащитник сборной России Роман Широков на правах свободного агента перешел в московский "Спартак", сообщает пресс-служба "красно-белых".

"Люди, которые привели меня в футбол, - это мой отец и крестный - всю жизнь болели за "Спартак". Кроме того, наверное, 99 процентов моих друзей тоже поддерживают "красно-белый" клуб. Во многом это и объясняет мой выбор. Надеюсь, что удастся порадовать всех спартаковских болельщиков. Хочется, чтобы они вспомнили, что такое чемпионство любимой команды", - рассказал футболист в интервью официальному сайту "Спартака".

Игрок отметил, что вариант с продолжением карьеры в "Спартаке" возник еще полгода назад, однако зимой руководство петербургского "Зенита" не отпустило полузащитников в столичный клуб. В настоящее время Широков восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия.

"Восстановление идет по плану и даже с некоторым опережением графика, который изначально озвучивали врачи. Сейчас прохожу курс физиотерапии и восстановительных процедур, занимаюсь в тренажерном зале. В августе снимаю брейс (специальная манжета, фиксирующая голеностопный сустав) и приступаю к работе на велотренажере. Хотя уже сейчас потихоньку кручу педали и в брейсе. С сентября начинаю бегать, и в начале октября уже, думаю, буду тренироваться в общей группе", - заявил хавбек.

Напомним, что с 2008 года Широков выступал за санкт-петербургский "Зенит", дважды выиграл чемпионат России (2010/11, 2011/12), Кубок России (2009/10), Кубок УЕФА (2007/08), Суперкубок Европы (2008). В составе "сине-бело-голубых" он провел 198 матчей, забив 43 мяча.

Контракт полузащитника с "Зенитом" истек 30 июня 2014 года, после чего он покинул клуб на правах свободного агента.