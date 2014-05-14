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Московское "Динамо" гарантировало себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Это стало известно после того, как КДК РФС присудил петербургскому "Зениту" техническое поражение во встрече 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги с "бело-голубыми".

В настоящий момент столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. После 29 матчей на счету подопечных Станислава Черчесова 52 очка. Согласно регламенту, в Лигу Европы от России попадают команды, занявшие с третьего по пятое место в российском чемпионате. На пятой строчке расположился "Краснодар", на счету которого 49 баллов.

При этом идущий шестым "Спартак" перед последним туром отстает от "Динамо" на 5 очков и, соответственно, не сможет обогнать "бело-голубых". Таким образом, ниже пятого места "Динамо" не опустится.

Напомним, что то за несколько минут до конца матча 11 мая между "Зенитом" и "Динамо" несколько десятков фанатов петербургской команды выбежали на футбольное поле стадиона "Петровский". Один из них ударил в лицо защитника столичного "Динамо" Владимира Граната.

Матч был остановлен. Футболист получил травмы, а по факту нападения на игрока было возбуждено уголовное дело в отношении фаната. "Зениту" присудили техническое поражение со счетом 0:3.