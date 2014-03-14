Околофутбол: Пять самых громких конфликтов с участием фанатов

Матч "Шинник"-"Спартак" в Ярославле был остановлен на несколько минут

Порядок на матчах Российской футбольной премьер-лиги отныне будут обеспечивать только стюарды. Полицию и силовые структуры отправят в стратегический резерв в подтрибунные помещения. M24.ru вспоминает все случаи за последнее время, когда бесчинства фанатов на трибунах приводили к дракам с полицией и ОМОНом.

Новые правила безопасности на трибунах утвержден РФПЛ и соответствует положениям "Закона о болельщиках", согласно которому особо "отличившимся" фанатам закроют доступ на стадионы. Пока еще ни один болельщик не попал под действие закона - в ходе 20-го тура премьер-лиги за различные правонарушения были задержаны 11 человек, в отношении которых составили административные протоколы. Впрочем, серьезных санкций на буйных фанатов пока не наложили.

"Закон о болельщиках" Законопроект был разработан в связи с усилением "активности" фанатов на трибунах российских футбольных стадионов. Пожалуй, ключевым положением нового закона является появление "черного списка" болельщиков. Нарушители, уличенные в организации беспорядков на стадионе, начиная с 20 января будут заноситься в "черные списки". Попадание в такой реестр грозит отлучением от посещения стадионов на срок до 7 лет. Кроме того, продажа билетов на футбол с момента вступления закона в силу (20 января) должна проводиться только по паспортам.

Беспорядки на матче "Шинник" - "Спартак"

30 октября прошлого года состоялись первые матчи 1/16 финала Кубка России по футболу. Однако самым обсуждаемым событием стал не вылет "Зенита", "Динамо" и "Локомотива" из розыгрыша трофея, а беспорядки, произошедшие на матче "Шинник" – "Спартак" в Ярославле.

Произошедшее в Ярославле вряд ли стало сюрпризом для тех, кто интересуется футболом с начала "нулевых". Ярославль и Раменское давно стали своеобразными городами "фанатской славы" для поклонников московского "Спартака", где "зажечь" на трибунах – практически дело чести для каждого уважающего себя "ультрас". Так произошло и в тот раз.

Даже неподготовленные телезрители, наверное, обратили внимание, что порядок на матче "Шинника" и "Спартака" охраняли не полицейские, как в подавляющем большинстве игр Премьер-лиги, а ОМОН. Течение поединка показало, что отряды особого назначения имели все основания присутствовать на встрече и работы у них хватало.

Началось все с довольно красочного пиротехнического шоу, которое устроили фанаты "красно-белых" сразу после стартового свистка. Подсчитать количество файеров, принесенных поклонниками каждой из команд, было просто невозможно.. "Ультрас" "Шинника" также явились на матч не с пустыми руками и на акцию болельщиков "Спартака" немедленно ответили аналогичным шоу. На протяжении первой половины матча на трибунах непрерывно "ухали" петарды, загорались все новые и новые файеры, заставляя нервничать омоновцев и судью, который несколько раз останавливал игру, чтобы фанаты немного успокоились и дали командам заняться непосредственно футболом, а не созерцанием "пожара на трибунах".

Фото: Василий Макагонов

Свою негативную роль сыграл забег болельщика с фанатской трибуны "Шинника", который прорвался сквозь ряды ОМОНа, выбежал на поле и начал провоцировать поклонников "Спартака". Удивительно, но нарушителя порядка никто и не подумал ловить. Изумленный этим фанат попытался скрыться через один из выходов, но туда бросились болельщики "Спартака" и ОМОН. Описывать дальнейшее не имеет смысла – все было как всегда, когда фанаты и полиция сталкиваются в драке. Полетели оторванные пластиковые кресла, загорелись десятки – это не преувеличение – файеров... А охладить пыл разгневанных фанатов удалось только с помощью водометов.

Классический фанатский беспредел завершился, встреча, прерванная на время драки, продолжилась, но до конца матча звук со стадиона больше напоминал артиллерийскую канонаду – запасы пиротехники у поклонников каждой из команд были просто нескончаемыми.

Драка в Раменском на игре "Сатурн" - "Спартак"

Показательно, что одна из самых первых фанатских разборок на трибуне произошла как раз в Ярославле в 1998 году на матче все тех же соперников. Она не слишком отличалась от того, что происходило 30 октября на трибунах стадиона "Шинник". Возникла потасовка с участием фанатов "Спартака" и ОМОНа, в каждой из сторон были пострадавшие.

Не успели как следует разобраться с тем, что произошло на ярославских трибунах, как грянул новый гром. 19 июня 1999 года в Раменском проходил матч между "Сатурном" и московским "Спартаком". Из-за близости города к Москве, на трибунах новенькой, прямо "с иголочки" арены, оказалось около 4 тысяч поклонников "красно-белых". Порядок на матче охранял ОМОН.

Фото: ИТАР-ТАСС

Собственно, порядком там и не пахло – не успела встреча начаться, на трибунах вспыхнула драка. Первая разборка произошла за полчаса до матча. Сотрудники ОМОНа решили задержать одного из фанатов "Спартака", ринулись на трибуну – и их тут же закидали пластиковыми креслами. Вторая драка произошла уже прямо на матче – когда болельщики "красно-белых" зажгли несколько файеров на трибуне, празднуя забитый командой гол. Бойцы ОМОНа устроили настоящий рейд на трибуну, задержали несколько человек, а на стадионе вспыхнула грандиозная драка. Ее масштаб понятен, если привести данные – было вырвано около 500 пластиковых кресел, а стадиону нанесли ущерб в десять тысяч долларов (по тем временам очень серьезные деньги).

Матч пришлось прервать почти на полчаса. Это первый случай в истории российского футбола, когда игру остановили из-за беспорядков на трибунах. Первый, но не последний.

Массовый забег фанатов "Зенита" на поле в матче против "Балтики"

Из-за поведения болельщиков был прерван кубковый матч между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом" в сентябре прошлого года. Тогда проблемы с фанатами начались еще до матча.

Дирекция калининградского стадиона приняла решение выделить для болельщиков "Зенита" западную трибуну, где на протяжении 20 лет размещались самые преданные фанаты "Балтики". Естественно, это вызвало негодование местных фанатов. В итоге, местные власти, которым пришлось вмещаться в конфликт, приняли решение посадить поклонников обеих команд на одну трибуну, выставив между ними цепь из солдат.

Игрок "Зенита" Роман Широков. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако основные события начались все-таки во время матча. Во втором тайме фанаты "Зенита" прорвали омоновское оцепление, свалили металлические заграждения и выбежали на поле. Главному арбитру пришлось остановить игру, а бойцы в касках начали "отлов" болельщиков.

Прекращенный матч Кубка России "Динамо" - "Торпедо"

2012 год выдался богатым на события с болельщиками. Фанаты "Динамо" и "Торпедо" решили не дожидаться начала матча между своими командами в Кубке России, и устроили рукопашную драку прямо перед стадионом 26 сентября. Очевидцы затем рассказывали, что в потасовку тогда ввязались неизвестно откуда появившиеся фанаты "Спартака".

Бойцам ОМОНа удалось задержать только 20 человек, остальным "поклонникам" футбола удалось скрыться в ближайших дворах.

Уже во время матча, когда счет стал 1:0 в пользу "Динамо", болельщики "Торпедо" решили выказать свое недовольство происходящим и бросили две петарды на поле. Арбитр прервал встречу на некоторое время, но после возобновления матча к метанию файеров подключились и фанаты "бело-голубых".

Фото: ИТАР-ТАСС

Команды увели в раздевалки, а с болельщиками пошли общаться их капитаны – Денис Бояринцев и Игорь Семшов. Казалось, что переговоры закончились примирением всех сторон, но в самом начале второго тайма торпедовские фанаты снова закидали поле пиротехникой, таким образом, окончательно сорвав игру.

Бросок петарды в голкипера "Динамо" Антона Шунина

Поклонники "Зенита" проявили себя не только в игре на Кубок России, но и на матче премьер-лиги в том же году. Один из самых резонансных случаев произошел 17 ноября 2012 года во время игры "Динамо" и "Зенита". Тогда судье пришлось остановить матч на 36-й минуте из-за травмы вратаря динамовцев Антона Шунина.

Травмированный вратарь "Динамо" Антон Шунин. Фото: ИТАР-ТАСС

После гола москвичей с трибуны болельщиков "Зенита" на поле полетели петарды. Одна из них взорвалась рядом с голкипером "Динамо", который получил серьезный ожог глаз, а также посттравматический отит правого уха.

После инцидента правоохранительные органы задержали 50 человек, но среди них не оказалось девушки, которая бросила петарду в Шунина. В свою очередь, "Зениту" было засчитано техническое поражение и назначен денежный штраф.

Инцидент с Шуниным вызвал большой общественный резонанс. 19 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что болельщиков, нарушающий общественный порядок на матчах, необходимо уголовно наказывать.

Госдума приступила к разработке соответствующего законопроекта, получившего название "Закон о болельщиках". 23 июля его подписал президент Путин, закон вступил в силу 20 января этого года. Футбольным хулиганам грозит запрет на посещение стадиона на срок до 7 лет, а штраф за правонарушение на стадионе составляет от 3 до 10 тысяч рублей.

Василий Макагонов, Даниил Адамов