"Реал" выиграл у "Севильи" и завоевал Суперкубок УЕФА по футболу

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Фото: uefa.com

Благодаря двум голам нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду его клуб победил "Севилью" из одноименного города и завоевал Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В игре, которая состоялась в Кардиффе, "Реал" вышел вперед в счете на 30-й минуте, когда Гарет Бэйл сделал подачу с левого фланга на Роналду, который оказался за спинами соперников и не упустил свой шанс. Дубль португалец оформил в начале второго тайма. На 49-й минуте Карим Бензема отдал передачу на Роналду, который точно пробил в дальний угол ворот.

Отметим, в этом году матче за Суперкубок УЕФА мадридский "Реал" принимал участие в качестве победителя Лиги чемпионов, а "Севилья" - в качестве победителя Лиги Европы. Благодаря этой победе "королевский" клуб во второй раз в истории завоевал этот футбольный трофей.