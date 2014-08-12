"Торпедо" сыграло вничью с пермским "Амкаром"

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Московское "Торпедо" на стадионе в Раменском сыграло вничью с пермским "Амкаром", матч завершился со счетом 1:1.

Первыми в матче под конец первого тайма забили хозяева - со стандарта отличился защитник "автозаводцев" Владимир Рыков, который обводящим ударом отправил мяч в ближний угол ворот Романа Геруса.

Однако на 61-ой минуте счет сравнял вышедший на поле за минуту до гола Игорь Пикущак - после отскока с разворота он пробил низом с близкого расстояния, и голкипер "черно-белых" Юрий Жевнов оказался бессилен.

Таким образом, "Торпедо" временно поднялось на 15-ую строчку в турнирной таблице. В следующей встрече, которая состоится 16 августа, "автозаводцы" сыграют на выезде с екатеринбургским "Уралом".