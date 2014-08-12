Крымские клубы стартовали в соревнованиях под эгидой РФС

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Клубы СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферополь) и "Жемчужина" (Ялта) во вторник, 12 августа, стартовали в турнире, проводимом под эгидой Российского футбольного союза (РФС), сообщает ИТАР-ТАСС.

В рамках 1/256 финала Кубка России СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота) играет в Симферополе против ТСК, а "Жемчужина" в Ялте встречается с "Сочи". Победители матчей сыграют между собой в следующей стадии соревнований 16 августа.

В чемпионате страны второго дивизиона зоны "Юг" клуб, как планируется, стартуют 20 августа матчами 3-го тура, а встречи первых двух туров проведут в ноябре.

Напомним, в начале июня стало известно, что в соревнованиях под эгидой РФС собираются участвовать не "Таврия" и "Севастополь", а вновь созданные крымские клубы, зарегистрированные уже по российскому законодательству. Ими стали СКЧФ (Спортивный клуб Черноморского флота, Севастополь), СКИФ (Симферополь), "Жемчужина" (Ялта), "Океан" (Керчь) и "Ахтиар" (Севастополь). СКЧФ заменил "Севастополь", а СКИФ - "Таврию".