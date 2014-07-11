Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

События

11 июля 2014, 09:41

Москва отменит визы для болельщиков и участников ЧМ-2018

футбол визы болельщики ЧМ-2018 власть

Москва отменит визы для участников и болельщиков мундиаля 2018 года

Москва отменит визы для болельщиков и участников чемпионата мира- 2018. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

Подобных случаев в мировой практике еще не было, сообщает телеканал "Москва 24".

"Москва в цифрах": Бюджет чемпионата мира по футболу в Москве

Кроме того, по словам президента, льготный визовый режим будет введен для тех иностранцев, которые прибудут в Россию раньше, чтобы помогать готовить мундиаль.

Ссылки по теме

В начале года Россия успешно провела зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. И хорошо представляет, каких трудов стоит организовать такое масштабное мероприятие. Тем не менее, профильные министерства и организации внимательно изучают опыт коллег из Бразилии.

Напомним, в сентябре 2012 года исполнительный комитет ФИФА принял решение, что Москва примет чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет с 8 июня по 8 июля.

Помимо столицы, мундиаль примут еще 10 городов России - Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать