Москва отменит визы для болельщиков и участников ЧМ-2018

Москва отменит визы для участников и болельщиков мундиаля 2018 года

Москва отменит визы для болельщиков и участников чемпионата мира- 2018. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

Подобных случаев в мировой практике еще не было, сообщает телеканал "Москва 24".

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Кроме того, по словам президента, льготный визовый режим будет введен для тех иностранцев, которые прибудут в Россию раньше, чтобы помогать готовить мундиаль.

В начале года Россия успешно провела зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. И хорошо представляет, каких трудов стоит организовать такое масштабное мероприятие. Тем не менее, профильные министерства и организации внимательно изучают опыт коллег из Бразилии.

Напомним, в сентябре 2012 года исполнительный комитет ФИФА принял решение, что Москва примет чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет с 8 июня по 8 июля.

Помимо столицы, мундиаль примут еще 10 городов России - Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.