Служба безопасности "Спартака" нашла зачинщиков беспорядков на матче

Служба безопасности московского "Спартака" нашла людей, которые развернули флаг с нацистской символикой во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу, сообщил владелец команды Леонид Федун. Вся информация была передана в правоохранительные органы.

Тот, кто организовал эту акцию в Ярославле во время футбольного матча с "Шинником" 30 октября, не является болельщиком "Спартака". Он состоит в экстремистской организации и не имеет никакого отношения к футболу, передает слова Федуна ИТАР-ТАСС.

"Спартак" планирует судиться с людьми, развернувшими нацистский флаг, заявил Федун.

Напомним, во время матча произошли массовые беспорядки.



"Красно-белые" получили наказание в виде двух игр при пустых трибунах после беспорядков в матче Кубка России с ярославским "Шинником". Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок. Во втором тайме между фанатами и ОМОНом произошла драка.

За буйство фанатов московский клуб был наказан штрафом в 600 тысяч рублей и проведением двух игр при пустых трибунах.