"Динамо" обыграло "Данди" и вышло в раунд плей-офф Лиги Европы

фото с сайта fcdynamo.ru

Московское "Динамо"в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы переиграло на своем поле шотландский "Данди Юнайтед" со счетом 5:0 и вышло в следующий круг соревнований, сообщает Soccer.ru.

"Бело-голубые" открыли счет уже на второй минуте игры — отличился Игорь Семшов. Спустя двадцать минут Кокорин замкнул головой передачу с фланга и удвоил преимущество столичной команды.

Незадолго до перерыва в сетке ворот "Данди" побывал и третий мяч — Юсупов мастерски реализовал выход один на один с вратарем.

Во второй половине встречи динамовцы не сбавили обороты и довели счет до неприличного, благодаря двум голам Сапеты.

Победа позволила московскому клубу выйти в плей-офф предварительного раунда Лиги Европы. Соперник "бело-голубых" определится 10 августа после жеребьевки, которая пройдет в швейцарском городе Ньон.

Напомним, что первый матч между "Динамо" и "Данди", проходивший в Шотландии, завершился со счетом 2:2.