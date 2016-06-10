Twitter составил символическую сборную ЧЕ-2016

Фото: wikipedia.org

Накануне старта чемпионата Европы – 2016 по футболу социальная сеть Twitter составила символическую сборную из 11 игроков, у которых больше всего подписчиков, сообщает пресс-служба микроблога.

Так, самое большое количество подписчиков в команде оказалось у португальского нападающего Криштиану Роналду – у него 43 миллиона фолловеров. Следом за ним идет форвард сборной Англии Уэйн Руни – 13,1 миллиона подписчиков, а также испанцы Андрес Иньеста и Жерар Пике – по 12,6 миллиона подписчиков.

Полностью команда выглядит следующим образом:

вратарь: Икер Касильяс (Испания, 5,6 миллиона); защитники: Пепе (Португалия, 2,3 миллиона), Серхио Рамос (Испания, 7,4 миллиона), Жерар Пике; полузащитники: Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас (Испания, 8,4 миллиона), Месут Озил (Германия, 11 миллиона), Гарет Бейл (Уэльс, 8,3 миллиона), Эден Азар (Бельгия, 4,5 миллиона); нападающие: Криштиану Роналду, Уэйн Руни.

Чемпионат Европы-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Свой первый матч сборная России проведет 11 июня против команды Англии. В группе B также сыграют сборные Уэльса и Словакии.