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Спорт

09 декабря 2014, 21:19

Гол ван Бастена в ворота сборной СССР вошел в топ-10 голов турниров УЕФА

футбол УЕФА голы Марко ван Бастен

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Гол, забитый голландцем Марко ван Бастеном в ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы 1988 года, вошел в десятку лучших голов в истории турниров Европейского футбольного союза (УЕФА), сообщается на сайте организации.

Сборная Нидерландов стала победителем этого турнира, обыграв СССР в Мюнхене со счетом 2:0.

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УЕФА в июне в честь 60-летия организации отобрал 60 лучших голов, забитых в матчах под эгидой организации. По итогам голосования, проводившегося среди болельщиков, была составлена десятка лучших.

Помимо ван Бастена, в десятку лучших попали голы Мауро Брессана, Зинедина Зидана, Руя Кошты, Питера Крауча, Криштиану Роналду, Деяна Станковича, Радамеля Фалькао, Самюэля Юмтити и Златана Ибрагимовича.

Стоит отметить, что в список 60 лучших голов вошли мячи игроков двух российских команд: Юрия Жиркова (ЦСКА) - в матче с "Гамбургом" в Лиге чемпионов-2005/06 и Александра Рязанцева ("Рубин") - в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов-2009/10.

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