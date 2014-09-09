Футбольные ворота на спортплощадках "забетонируют"

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Футбольные ворота на спортивных площадках Северо-Западного округа "забетонируют" после инцидента со школьником, который пострадал от их падения. Об этом M24.ru рассказал префект СЗАО Владимир Говердовский. По его словам, работы проведут до 10 сентября. После этого дети уже не смогут двигать ворота.

"Под воротами делается яма, куда крепится стержень с резьбой или арматура, и бетонируются, затем к этой конструкции привариваются ворота, - сказал он. - Все ворота, которые могут травмировать детей, закрепим - другого выхода я не вижу. Главное сейчас - это безопасность школьников", - сказал он.

Отметим, что 7 сентября на северо-западе столицы на школьника упали футбольные ворота, у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Инцидент произошел во дворе дома № 21 на улице Народного Ополчения. Префект отметил, что эта площадка обслуживается управой Хорошево-Мневники, сейчас проводится внутренне расследование, по результатам которого все виновные будут наказаны.

"После подобного несчастного случая 22 августа в Западном округе мы проверили все ворота, проверки прошли и 22 августа, и 27-го, и 30-го. При этом, согласно технологии установки, ворота не закрепляют, но и не предусмотрено, что дети будут по ним лазать или сидеть на них. К сожалению, 7 сентября школьник повис на них, из-за чего ворота упали, - сказал Говердовский. - Так как запретить этого мы не можем, остается два варианта - убрать ворота или приварить их". По словам префекта, если вообще убрать ворота, жители будут жаловаться на то, что негде играть в футбол. Он добавил, что ворота на площадке на улице Народного ополчения, где произошел инцидент, уже забетонировали.

Напомним, что 22 августа в районе Дорогомилово на восьмилетнего мальчика во время игры в футбол упали футбольные ворота, и ребенок умер от полученных травм. Следствие ведет проверку обстоятельств гибели ребенка. После несчастного случае в округе на две недели сняли все ворота на футбольных полях, потом поставили опять, но без сеток, поскольку, по словам очевидцев, ребенок запутался в сетке, после чего на него упали ворота.

Как пояснил M24.ru начальник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Семенов, проверки спортивных площадок ведутся ежедневно в процессе осмотра дворовых территорий. "Кроме того, следить за состоянием площадки должны эксплуатирующие организации - проверять сварные швы и так далее", - сказал Семенов. Он отметил, что ворота не должны быть закреплены - это не является нарушением. "Ворота обычно стоят вдоль поля, но жители не всегда играют большими командами, при играх два на два или три на три ворота ставят поперек поля", - сказал он.

Между тем, по словам генерального директора фирмы "Лебер Групп" , устанавливающей спортивные площадки, Артема Сорокина, подрядные организации все же обязаны закреплять ворота, но только в том случае, если поле предназначено только для футбола. Если же у него универсальный статус, ворота нельзя закреплять, потому что во время игры в волейбол или баскетбол их вообще убирают. "Но чтобы не рисковать, универсальные площадки лучше делать с воротами, выступающими за территорию поля. Они могут быть твердо приварены, чтобы не упали, но не будут мешать при других играх, так как стоят в своеобразной нише за пределами периметра", - пояснил он.

При этом, по его словам, универсальная площадка со специальным покрытием баскетбольными щитами, ограждением и выносными воротами стоит около 1,5 млн рублей, в то время как площадка с переносными воротами обойдется на 300 тысяч дешевле.

Адвокат Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Антон Матюшенко пояснил, что пострадавшие при инцидентах с футбольными воротами имеют право жаловаться в управу, а также в прокуратуру. "Прокуратура как надзорный орган обязана провести проверку и выяснить, были ворота установлены неправильно или их сломали", - сказал он. По его словам, если будет доказана вина ответственных лиц, виновным может грозить уголовная ответственность по 293 статье УК РФ "Халатность" со сроком лишения свободы до пяти лет, а также обязанность возместить ущерб.

Если не будет доказано преступление, то потерпевший может рассчитывать на возмещение материального и физического ущерба от собственника площадки. "Например, потерпевший может потребовать компенсировать сумму расходов на лечение", - сказал он.

Отметим, что в Москве действует более 4,5 тысяч спортивных площадок.

Марина Курганская