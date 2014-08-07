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Спорт

07 августа 2014, 23:11

"Динамо" обыграло "Хапоэль" в третьем раунде квалификации Лиги Европы

футбол Динамо Лига Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московское "Динамо" выиграло у израильской команды "Хапоэль Ирони" со счетом 2:1. Первый поединок, состоявшийся на прошлой неделе в Химках, завершился вничью - 1:1.

Открыть счет в матче удалось хозяевам поля - на 11-й минуте отличился Одед Элькайям. Однако совсем скоро "бело-голубые" отыгрались: Кевин Кураньи реализовал пенальти.

Автором победного гола стал Алексей Ионов, поразивший ворота "Хапоэля" на 30-й минуте.

Таким образом, динамовцы вышли в следующий квалификационный раунд Лиги Европы.

В эту же стадию пробился и еще один российский клуб - "Краснодар", по сумме двух матчей переигравший венгерский "Диошдьер". Первый поединок завершился со счетом 5:1, а второй - 3:0.

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