07 июня 2013, 17:14

Спорт

Футболисты Кержаков и Аршавин остаются самыми популярными у россиян

Александр Кержаков. Фото: ИТАР-ТАСС

В первую тройку футболистов, которые наиболее интересны и симпатичны россиянам, вошли Андрей Аршавин, Александр Кержаков и Игорь Акинфеев.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), футболом интересуются чуть более трети россиян (27%). При этом процент постепенно снижается: в 2006 году было 38%, в 2010 – 31%.

Самым популярным российским клубом стал петербургский "Зенит": за него проголосовал 21% респондентов. На втором и третьем месте - ЦСКА и "Спартак". У них по 17% голосов. Столичный ФК "Динамо" на четвертой строчке, а "Локомотив" – на седьмой.

