Главный тренер московского "Динамо" подал в отставку

Неудачное выступление московского "Динамо" послужило причиной отставки его главного тренера Сергея Силкина

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сергей Силкин подал в отставку, сообщает "Спорт-Экспресс".

Руководство клуба рассмотрит его заявление в ближайшие два дня. Если отставка специалиста будет принята, временно исполняющим обязанности главного тренера, скорее всего, будет назначен тренер молодежного состава Дмитрий Хохлов.

"Динамо" катастрофически стартовало в чемпионате России по футболу, потерпев три поражения кряду. Сначала москвичи проиграли 0:1 "Волге", затем в гостях уступили "Зениту" со счетом 0:2, а 5 августа были разгромлены в дерби столичным "Спартаком" - 0:4. Ответственность за неудачи руководство команды возложило на Сергея Силкина.

Специалиста обвиняют еще и в том, что из-за его личных амбиций "Динамо" потеряло двух ведущих футболистов. В прошлом сезоне у тренера возник конфликт с Андреем Ворониным и Александром Самедовым, после чего Силкин перестал ставить их в основной состав. В межсезонье оба игрока покинули клуб.