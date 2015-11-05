Сборная России по футболу поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футболу отыграла три позиции в рейтинге ФИФА. Теперь подопечные Леонида Слуцкого располагаются на 23 строчке в списке лучших национальных команд мира.

Этому поспособствовали две последние победы россиян в отборочном турнире к Евро-2016 – над Молдавией и Черногорией, благодаря коротым российская команда вышла в финальную стадию турнира.

В обновленной версии рейтинга появился и новый лидер. Так, впервые в своей истории сборная Бельгии вышла на первое место. На второе место опустилась команда Германии, которая сместила на третью строчку Аргентину.

Португалия сохранила за собой четвертое место. Сборная Чили поднялась на пятое место, а Испания осталась на шестом. Колумбия и Бразилия опустились на седьмое и восьмое места, а Англия и Австрия улучшили свои позиции и в настоящее время занимают девятую и десятую позиции.

Топ-10 лучших футбольных сборных выглядит следующим образом:

1 – Бельгия;

2 – Германия;

3 – Аргентина;

4 – Португалия;

5 – Чили;

6 – Испания;

7 – Колумбия;

8 – Бразилия;

9 – Англия;

10 – Австрия.

Отметим, что самый высокий скачок в рейтинге совершила сборная Чада. Она поднялась на 39 позиций и теперь занимает 136 место. Наиболее существенное понижение в рейтинге – у Судана, который опустился на 44 позиции и занимает 128 место.