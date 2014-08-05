Болельщицы "Спартака" обратились в прокуратуру из-за досмотра в Казани

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"Мисс Спартак"-2013 Евгения Трусова и другая болельщица "красно-белых" Екатерина Степанова обратились в полицию, прокуратуру и руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по поводу неправомерных действий во время досмотра на Центральном стадионе в Казани 1 августа. Девушек не хотели пропускать на арену, если они не разденутся догола, сообщает Р-Спорт.

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин подтвердил, что рассказ болельщиц соответствует действительности.

"К сожалению, случаи, о которых рассказывают болельщицы "Спартака", имели место быть. При мне давалось указание все сделать в соответствии с законом и не допускать такой жесткости при осмотре. Получилось, что это уже не осмотр, а настоящий досмотр", - сказал Мейтин.

По словам Евгении Трусовой, она пришла к стадиону примерно за полтора часа до начала матча. На первом пункте досмотра болельщиков попросили снять обувь. Однако на втором пункте досмотра стояли две клетки, "в одной был стол, где оставляли для досмотра свои вещи, в другой - акробатический мат". Болельщица зашла в первую клетку, оставила там телефон и билет, так как больше вещей у нее с собой не было.

"Далее последовала просьба: "Раздевайтесь". И когда я спросила, что в их понимании означает "раздеться", мне ответили, что снимать нужно, в том числе, и нижнее белье. На это я ответила, что к такому не готова. Взяла свой билет, телефон и ушла со стадиона. Только когда я рассказала эту историю директору нашего фан-клуба, все узнали о ситуации и стали в ней разбираться, потому что до этого никто из девочек ничего не говорил. При мне было только три девушки, которые отказались раздеваться", - рассказала Евгения.

Как заявил Александр Мейтин, РФПЛ, обобщив эпизоды, произошедшие на стадионе в Казани перед матчем местного "Рубина" с московским "Спартаком", самостоятельно обратится в полицию.

Отметим, что это не первый случай столь "тщательного" досмотра, которому подвергаются болельщики "Спартака" в Казани. Так, на матче "Рубин" - "Спартак" в декабре 2012 года сотрудники полиции заставляли людей раздеваться при досмотре и стоять без обуви на холодном кафеле. То же самое касалось и женщин.