Расширение Премьер-лиги на данный момент не планируется - глава РФПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская футбольная Премьер-лига рассматривала вопрос расширения количества участников, но на данный момент для этого нет ни команд, ни возможностей календаря, рассказал в интервью "Р-Спорту" глава РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мы рассматривали этот вопрос в РФПЛ и считаем, что в данный момент не то, чтобы нецелесообразно, но мы просто не найдем такого количества команд. И важный вопрос - календарь. Конечно, я за то, чтобы у нас были частные клубы, но хотелось бы, чтоб они были состоятельными. Не обижая никого: мы просто объективно понимаем, какие трудности существуют и у "Торпедо", и у "Арсенала", и у "Томи", и у "Крыльев Советов" - у клубов, которые борются за выход в премьер-лигу", - сказал Прядкин.

Ранее подавляющее большинство клубов лиги высказались за расширение состава участников турнира с 16 до 18 команд. О таком варианте также говорили министр спорта Виталий Мутко и президент РФС Николай Толстых.

Что касается лимита на легионеров, то этот вопрос должен быть решен до конца 2014 года, заявил Прядкин.

"Продолжается обсуждение данного вопроса. На исполкоме было принято за основу 10+15 - это 25 человек в заявке, из которых 15 - россияне. Было поручено рабочей группе во главе с Михаилом Даниловичем Гершковичем подготовить критерии по профпригодности игроков. По предложению ряда членов исполкома на заседании 16 декабря все эти вопросы будут обсуждены", - сказал Прядкин.

Прядкин также отметил, что в настоящее время ряд клубов Премьер-лиги испытывают финансовые проблемы, но опасений, что они не доиграют чемпионат, нет.

"У меня нет опасений, что какой-то клуб сойдет, но могу подтвердить, что ряд клубов испытывает трудности. Это "Ростов", "Амкар", также есть трудности и у "Торпедо", но вы же знаете, что все зависит от того, кто клубом владеет, кто спонсоры. В региональных клубах, где нет больших госкомпаний, достаточно сложно приходится", - сказала руководитель РФПЛ.

Стоит отметить, что после матча 13-го тура владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил журналистам, что, по его оценкам, сразу пять команд лиги, финансируемые из бюджета, столкнутся с большими проблемами, связанными со снижением курса рубля по отношению к евро. Это произойдет из-за того, что контракты у футболистов выражены в иностранной валюте.