В состав сборной России по футболу вошли Гранат, Григорьев и Тарасов

Фото: rfs.ru

Опубликован окончательный состав сборной России по футболу на отборочные матчи квалификационного раунда Чемпионата мира против Португалии и Азербайджана. В состав национальной команды включены Владимир Гранат, Максим Григорьев и Дмитрий Тарасов.

В список сборной вошли 24 футболиста, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Вратари: Игорь Акинфеев из ЦСКА, Антон Шунин из "Динамо" и Владимир Габулов из махачкалинского "Анжи".

Защитники: Армейцы Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич, Александр Анюков и Ренат Янбаев из "Зенита", Андрей Ещенко из "Локомотива" и Владимир Гранат из "Динамо".

Полузащитники: Спартаковцы Динияр Билялетдинов и Дмитрий Комбаров, Роман Широков, Виктор Файзулин, Игорь Денисов и Владимир Быстров из "Зенита", Денис Глушаков, Александр Самедов и Дмитрий Тарасов из "Локомотива" и армеец Алан Дзагоев.

Нападающие: Александр Кержаков из "Зенита", спартаковец Артем Дзюба, Александр Кокорин из "Динамо" и Максим Григорьев из "Локомотива".

Напомним, встреча сборной России против команды Португалии состоится 12 октября на стадионе "Лужники".