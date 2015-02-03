Трансляция: танцы и горловое пение африканского племени масаи

Фото: m24/Игорь Иванко

6 февраля в Центре дизайна Artplay открывается фотовыставка Ольги Мичи "Мир Мичи. Следуя за мечтой".

Ольга Мичи — мечтательница и заядлая путешественница. Она известна тем, что путешествует по скрытым от глаз туристов местам и делает репортажные снимки.

Кроме колоритных фотографий, на церемонии открытия можно будет увидеть представителей племени масаев. Масаи — полукочевой африканской народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Накануне открытия выставки масаи исполнят национальные танцы и продемонстрируют искусство горлового пения.

Прямую трансляцию выступления масаев смотрите на портале Москва онлайн, в 19.00.