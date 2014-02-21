Москвичи просят установить освещение у дома 13 на Нежинской улице

Фото: ИТАР-ТАСС

Читатель M24.ru Екатерина сообщает об отсутствии освещения на дороге от остановки общественного транспорта к дому 13 на Нежинской улице.

"От общественной остановки "Дом ребенка" дорога до дома 13 по улице Нежинская,по которой ходят пешеходы, не освещается. В темное время суток ходить по дороге страшно, были случаи нападения на прохожих и ограбления", - говорится в сообщении.

При этом неосвещенная дорога проходит возле детского сада, где много гаражей и растительности, и родители вынуждены вести детей утром в полной темноте.

По словам Екатерины, на соседних улицах ранее было установлено дополнительное освещение, но устанавливать фонари дальше рабочие не стали.

