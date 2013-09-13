Все о "чертовой дюжине": суеверия и фобии, связанные с числом 13

Фото: ИТАР-ТАСС

Пятница, 13. Согласно приметам, в этот день следует ожидать разнообразных неприятностей и козней со стороны нечистой силы. Исследователи считают такое суеверие относительно молодым. Возникло оно на рубеже двух XIX и XX веков под влияниям двух древних примет: боязнь пятницы, связанная с историей о грехопадении, и мистический страх перед числом 13.

Фобия, связанная с боязнью этой даты, называется непроизносимыми словами "параскаведекатриафобия" или "фриггатрискаидекафобия". Ее обладателям можно посочувствовать один или два раза в году. Гораздо хуже приходится тем, у кого психологи диагностируют трискаидекафобию - боязнь тринадцатого числа вообще. О том, как возник страх перед "чертовой дюжиной", и какие еще бывают фобии, читайте в материале M24.ru.

История суеверия

Во многих европейских культурах число "13" считается крайне неблагоприятным. Исследователи до сих пор не имеют единой точки зрения на происхождение трискаидекафобии. По одной из версий, такая нелюбовь к тринадцатому числу связана с религиозным сюжетом об Иисусе Христе и его апостолах: согласно библейскому преданию, тринадцатым на тайной вечери был Иуда Искариот, предавший Христа. Отсюда и суеверие о том, что за обеденным столом не стоит собирать тринадцать человек: подсевший последним умрет в течение года после трапезы. Во Франции даже существует традиция "нанимать" четырнадцатого гостя, если приглашенных, не дай бог, оказалось 13.

Ученые утверждают, что недоверие к "чертовой дюжине", можно встретить у многих народов, не принадлежащих к христианскому миру. Так не только христиан, но мусульман пугал еврейский календарь, в некоторых годах которого было по 13 месяцев, в то время как в первых двух традициях число месяцев в году никогда не изменялось.

В скандинавской мифологии тринадцатым богом в пантеоне был Локи: покровитель обмана и хитрости, убийца всеобщего любимца, бога весны Бальдра, и отец трех чудовищ, которым предначертано разрушить старый мир. Более позднее по происхождению христианское предание гласит о том, что Сатана был тринадцатым ангелом.

Трискаидекафобия в действии

Чтобы не нервировать трискаидекафобов, во многих европейских и американских домах и гостиницах отсутствует число тринадцать. Так после двенадцатого дома можно сразу встретить четырнадцатый, или, например, дома "12 A" и "12 B". Это относится к номерам отелей, этажам и многому другому.

Некоторые авиакомпании, чтобы не расстраивать пассажиров, исключают №13 из нумерации кресел. Не отстают от простых пассажиров и пилоты: из-за суеверия американских асов в США никогда не было истребителя F-13, за двенадцатой моделью сразу шла четырнадцатая.

Кстати, космический корабль "Апполон-13", запущенный в 13 часов 13 минут - единственный из пилотируемых кораблей, на борту которого произошла крупная авария.

Известными трискаидекафобами были Адольф Гитлер, австрийский композитор Арнольд Шенберг, испанский мотогонщик Ангел Нието. Шенберг, родившийся 13 апреля и умерший 13 июля, в последние годы жизни боялся своего 76-летия (7+6 = 13), которое выпало на пятницу 13, а Ангел Нието, выигравший тринадцать мировых чемпионатов, утверждал, что в его копилки 12 + 1 победа.

Трискаидекафобия до сих пор достаточно распространенное явление, так в Германии 25 процентов населения страдают подобной боязнью. Психологи заявляют, что избавиться от этой фобии, так же, как и от многих других, практически невозможно. Это нерациональный страх, и часто человек, страдающей фобией, не может избавиться от навязчивой идеи, несмотря на все логические доводы. Самое лучшее – постараться отвлечься от того, что тебя пугает, а в некоторых случаях, попробовать контактировать с предметом своей фобии.

Самые необычные фобии

Помимо трискаидекафобии существует целый ряд довольно необычных страхов, например - анатидаефобия, ее обладатели боятся, ни много ни мало, уток, считая, что в мире одна из них постоянно наблюдает за ними. Термином из 33 букв – "гиппопотомонстросескиппедалофобия" - называется боязнь длинных слов. В список самых популярных страхов вполне может войти "бентерафобия" - чисто мужская боязнь, заключающаяся в патологическом страхе перед тещей. Еще одной, крайне необычной фобией, является "хроноипохондрия" - боязнь попасть в прошлое и заразиться заболеванием.

