Московские бульвары станут спортивными

С мая по сентябрь московские бульвары превратятся в спортивные площадки. В течение теплого сезона на них будут проводить различные соревнования.

Уже 4 мая состоится торжественное открытие турнира "Шахматный бульвар — 2013". В рамках соревнований на территории СК "Щемиловский" по средам и пятницам с 18.00 до 21.00 все желающие смогут состязаться в шахматах, шашках и японских шахматах. По субботам и воскресеньям соревнования будут проводиться с 12.00 до 17.00 на открытых площадках Страстного и Гоголевского бульваров.

На Тверском, Цветном и Сретенском бульварах с 4 мая по 1 сентября будут проходить соревнования по прыжкам на батуте, турниры по настольному футболу, мини-гольфу и стритболу, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Кроме того, Тверской бульвар станет на лето "Фитнес-бульваром" — с 4 мая по 31 августа все желающие смогут приходить туда и выполнять упражнения по аэробике и общеразвивающие упражнения под музыку.

А для любителей спортивной ходьбы на территории "Лужникиов" в мае и в летние месяцы по субботам и воскресеньям с 12.00 до 17.00 будут проходить спортивные прогулки - "Скандинавская ходьба". Каждую субботу инструкторы Центра физической культуры и спорта ЦАО будут обучать всех желающих технике скандинавской ходьбы и вести запись на воскресные прогулки. А по воскресеньям там будут проводить прогулки-экскурсии по подготовленным маршрутам.