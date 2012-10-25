Московскому бассейну "Чайка" исполняется 55 лет

Бассейн построили к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, позже его серьезно реконструировали перед Олимпиадой-1980

Московскому бассейну "Чайка" 25 октября исполняется 55 лет.

В этом открытом, но подогреваемом бассейне можно плавать круглый год.

В 1957 году его построили ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Позже бассейн серьезно реконструировали перед Олимпиадой 1980 года. В последующие годы бассейн стал местом тренировки будущих участников Олимпийских игр.

Много нового в спортивно-оздоровительном комплексе появилось и к этому году. Так, сейчас бассейн переходит от абонементов к клубным картам.

Сейчас "Чайка" является в первую очередь местом для отдыха. Кроме самого бассейна, тут есть тренажерный зал и салон красоты, мини-гольф и теннисные корты, бани и сауны, кафе и рестораны.

Предполагается, что к лету будет полностью переоборудован фитнес-зал, а трибуны оснастят тентами и зонтиками. Для детей сделают отдельную игровую зону.