"Прощание с локтями": как избежать травмы в тренажерном зале

С начала 2015 года и по сей день в московских фитнес-клубах наблюдается серьезный ажитож – многие жители Москвы хотят "подкачаться" к лету. Однако неправильные тренировки могут привести к тяжелым последствиям. Какие упражнения являются потенциально опасными и почему, рассказывает член Ассоциации профессионалов фитнеса, радиоведущий Эдуард Каневский.

Моя любимая фраза, которая приводит любого новичка в замешательство: "Мышцы растут на диване". И как бы это заявление не звучало абсурдно, так и есть на самом деле. Другими словами, мышцы растут во время отдыха. Но чтобы добиться этого эффекта, важно правильно, качественно, а главное – интенсивно потренироваться в тренажерном зале.

И только тогда, в период восстановления, при соблюдении правильного режима питания, вы от тренировки к тренировке будете становиться сильнее и больше, особенно, если для этого вы и пришли в тренажерный зал.

Но не только правильно подобранная методика тренировок, режим отдыха и питания, являются решающими факторами для достижения поставленной вами цели.

Бывает и так, что вы тщательно разминаетесь перед выполнением того или иного упражнения, аккуратно, постепенно увеличиваете нагрузку, четко соблюдаете технику выполнения упражнения, в сложных движениях просите вас подстраховать и все равно, через какое то время получаете травму.

Дело в том, что среди, в том числе, самых популярных силовых упражнений, есть такие, которые провоцируют так называемую "накопительную травму" того или иного сустава/мышцы/связки. То есть заранее вы никогда не почувствуете, что приближается беда. И это не классические приседания или становая тяга, либо другие базовые травмоопасные упражнения. В этом случае риск получить травму зависит от поставленной вам техники выполнения упражнения или неправильно подобранного веса.

Это упражнения, которые в виду своей амплитуды движения, являются не естественными, неудобными, для того или иного сустава. И выполняя их, вы неизбежно попадете к травматологу. Давайте с вами разберемся, что же такой "накопительная травма".

Накопительная травма, или синдром "переиспользования" – травма повторяющегося напряжения на пределе возможностей ткани, или износ трением мышцы/сухожилия ведущее к воспалению и боли. То есть, повторюсь, как бы вы тщательно не разминались, вероятность получить травму всегда остается очень высокой. Это не значит, что именно вы ее получите в конкретном упражнение, но знать об этом важно.

Давайте разберем, какие упражнения являются потенциально опасными и почему.